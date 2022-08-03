Донецк, 3 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрелы Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ были зафиксированы в 06:03 (совпадает с мск) и в 06:20, и в ходе них по городу дважды было выпущено по три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 06:40 и в 07:10 киевские боевики два раза обстреляли Гольмовский, выпустив по нему четыре мины калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Приморья продолжают вступать в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.