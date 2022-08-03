Магадан, , 06:58 — REGNUM Избирательная комиссия Колымы завершила регистрацию кандидатов в депутаты Магаданской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, сообщили в пресс-службе парламента.

Выборы © Наталья Диева

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Дополнительные выборы пройдут в связи со сложением депутатских полномочий Михаила Тумашова. На вакантное место в думе претендуют шесть кандидатов — четверо от партий и двое самовыдвиженцев.

Голосование будет проходить два дня — 10 и 11 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из семи претендентов, выдвинутых на должность губернатора Кировской области, только пять были зарегистрированы в качестве кандидатов.