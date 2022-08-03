Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и экс-главы Белого дома Дональда Трампа состоялась в США. Об этом 2 августа сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши.

Виктор Орбан European People's Party

Орбан прибыл в США для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Его встреча с Трампом состоялась 2 августа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где находится имение Трампа.

Уточняется, что с венгерской стороны во встрече приняли участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

Сийярто опубликовал в социальных сетях видео с фрагментами встречи. По словам главы МИД Венгрии, во времена президентства Трампа венгерско-американские политические отношения были на пике. Сийярто выразил надежду на то, что и дальше отношения будут развиваться на том же уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Венгрии Орбан напомнил о том, что он руководит независимой страной, и заявил, что Евросоюз не является «начальником» для Будапешта.

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