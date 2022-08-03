Кишинёв, 3 августа, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Древесина ивы может быть использована как источник энергии вместо российского газа в Молдавии. Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, сообщает tv8. md.

Клод Моне. Плакучая Ива и кувшинки пруд. 1916-1919

Как пояснил министр, ива является источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, которое затем будут использовать государственные учреждения либо граждане.

При этом Спыну уточнил, что ивы только предстоит посадить и вырастить, поэтому использование её древесины как замены российскому газу станет реально лишь через несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер Молдавии Спыну призвал всех мобилизоваться и сократить потребление газа, где это возможно. Власти страны намерены снизить зимой потребление газа минимум на 15% и рассматривают разные варианты сокращения поставок газа в Молдавию из России, в том числе и полный разрыв отношений с Газпромом.