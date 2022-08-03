Тбилиси, 3 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе был обвинён оппозиционными СМИ и политиками в том, что он выступает с антизападными заявлениями, но при этом не критикует Россию, сообщает 2 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Подсчитано, что лидер «Грузинской мечты» является рекордсменом по критическим заявлениям, сделанным в адрес Запада. Мишенью Кобахидзе также являются Украина и украинские власти. Меньше всего, по мнению грузинской оппозиции, он осмеливается критиковать Россию и не упоминает «оккупанта» в своих заявлениях.

Оппозиционные партии заявляют, что заявления правящей команды четко демонстрируют их антизападный курс.

Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной партии «Стратегии Агмашенебели», сказал, что из-за заявлений правящей команды и такой масштабной атаки на европейских лидеров о стороны Кобахидзе страна не смогла получить статус ЕС.

«Лидер правящей партии 57 раз атаковал наших европейских партнёров. Только девять раз он упомянул Россию и только из-за вопросов журналистов. 26 раз атаковал Украину. Это свидетельство того, что Грузией правит пророссийская политическая сила, и из-за их действий и шагов мы не получили статус кандидата в ЕС», — сказал Вашадзе.

По словам главы «Единого национального движения» Ники Мелии, лидеры «Грузинской мечты» больше не скрывают своей антизападной позиции.

«Что плохого в таких заявлениях? Уже много раз было доказано, что их действия способны переломить ход событий в свободном мире. Они пытались замаскироваться, они лгали обществу, что на самом деле они были прозападными, но в своей работе они были антизападными, и теперь они этого не скрывают», — заявил Мелия.