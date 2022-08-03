Москва, 3 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. С тульского предприятия, которое специализируется на выпуске радиолокационных станций и микроэлектронных технологиях, — ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» — пытаются взыскать более 82 млн рублей. Иск от Минобороны России арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Заявление в базе суда зарегистрировано 1 августа 2022 года. Сумма претензий составляет 82 089 466,67 рубля.

Компания-ответчик в ЕГРЮЛ зарегистрирована в 2002 году, прописана в Туле. По данным базы «Контур. Фокус», компания выступала поставщиком 35 госконтрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Вероятно, спор с министерством связан с исполнением одного из контрактов.