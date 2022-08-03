Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе визита на Тайвань встретится с главой корпорации TSMC, являющейся ведущим производителем микросхем. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Нэнси Пелоси Twitter.com/ SpeakerPelosi

Предполагается, что встреча пройдет 3 августа. По словам источников, Пелоси обсудит с главой TSMC законопроект, подразумевающий субсидирование американских заводов по производству полупроводников. Газета указывает, что TSMC уже строит завод в штате Аризона и не исключает дальнейшего расширения производства в США.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Китай осудил такой поступок американского законодателя, а также пообещал дать жесткий ответ на вмешательство во внутренние дела страны.