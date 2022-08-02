Лиссабон, 3 августа, 2022, 01:35 — ИА Регнум. 2 августа лиссабонская «Бенфика» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромила датский «Мидтьюлланн». Основное время встречи, проходившей в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж», завершилось со счетом 4:1.

Alface «Бенфика»

Забитыми мячами в составе «Бенфики» отметились 21-летний нападающий молодежной сборной Португалии U21 Гонсалу Рамуш (17’, 33’, 61’) и аргентинский полузащитник Энцо Херемиас Фернандес (40’). Единственный гол датского клуба на 78-й минуте забил фланговый нападающий Пионе Систо.

Составы команд:

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес (Чикиньо, 86’), Фернандес, Мариу, Силва (Араухо, 79’), Луиш, Рамуш (Яремчук, 79’).

«Мидтьюлланн»: Олафссон, Далсгор, Святченко, Жуниньо, Андерссон (Тюкосен, 67’), Йенсен, Чарльз (Куаку, 78’), Дюр (Паулиньо, 62’), Систо, Каба (Исаксен, 67’), Дрейер (Чилуфья, 46’).