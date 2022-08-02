Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Россия отвергает все обвинения в якобы необоснованной «агрессии» против Украины и угрозах применить на её территории ядерное оружие. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 2 августа заявил в ходе выступления на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим тишины

По словам российского дипломата, правящий на Украине киевский режим пришёл к власти в результате правительственного переворота, сразу после этого начал гонения и вооружённые действия против русскоязычного населения Донбасса. А после подписания Минских договорённостей и не собирался их выполнять, доведя своими бесчинствами ситуацию на Украине до своего предела.

Игорь Вишневецкий «Действия России стали вынужденным ответом на бесчинства, которые там происходили, и они будут доведены до своего логического конца».

Также Вишневецкий категорически отверг все обвинения в том, что Россия якобы угрожает применить в ходе конфликта на территории Украины ядерное оружие.

Игорь Вишневецкий «Нашу развёрнутую реакцию на инсинуации по поводу якобы угроз ядерным оружием и действий, направленных на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности на Украине, мы дадим позднее, реализуя свое право на ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе обзорной конференции ДНЯО представил новую концепцию ядерного разоружения «Хиросимский план действий», а также обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия в ходе осуществления «агрессии» против Украины.