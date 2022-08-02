Ростов-на-Дону, , 23:47 — REGNUM В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области 2 августа опровергли слухи об утечке газа на улице Добровольского в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

«Никакой утечки газа не было. Сотрудники газовой службы выезжали на сообщение о запахе газа — информация не подтвердилась», — уточнили в ведомстве.

Ранее неподтверждённая информация о ЧП в многоквартирном доме появилась в паблике «Это Ростов» в телеграм-канале и социальной сети «ВКонтакте».

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