Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 23:47 — ИА Регнум. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области 2 августа опровергли слухи об утечке газа на улице Добровольского в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«Никакой утечки газа не было. Сотрудники газовой службы выезжали на сообщение о запахе газа — информация не подтвердилась», — уточнили в ведомстве.

Ранее неподтверждённая информация о ЧП в многоквартирном доме появилась в паблике «Это Ростов» в телеграм-канале и социальной сети «ВКонтакте».