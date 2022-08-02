Тбилиси, , 23:50 — REGNUM В Грузии прошли похороны пилотов и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает 2 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Похороны погибших в катастрофе вертолёта Police.ge

Погибшие были с воинскими почестями были погребены на кладбищах, расположенных в Тбилиси и Болниси. Почётный караул почтил память погибших специальным залпом и передал грузинский национальный флаг их семьям.

Перед траурной церемонией в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси состоялась гражданская панихида. Во время неё была почтена память погибших пилотов, спасателей, врачей и выражены соболезнования их семьям, родным и близким.

К скорбящим в соборе присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Указом президента, погибшие во время спасательной спасательной операции, были награждены медалью «За гражданскую самоотверженность».

Согласно решению министра внутренних дел Грузии, погибшие пилоты и спасатели, кроме того, были посмертно награждены ведомственной медалью МВД «За особые заслуги».

Напомним, что 29 июля вертолёт пограничной полиции МВД Грузии во время выполнения спасательного полёта разбился неподалёку от населенного пункта Гудаури. Погибли все находившиеся на борту воздушного судна восемь человек: четверо пилотов, двое спасателей и двой врачей. 30 июля был объявлен в Грузии днём общенационального траура.