Ростов-на-Дону, , 23:36 — REGNUM Подтверждения информации, поступившей из социальных сетей якобы от очевидцев об утечке газа в многоквартирном доме на улице Добровольского в Ростове-на-Дону, нет. Об этом 2 августа со ссылкой на спасателей сообщают администраторы паблика «Это Ростов».

Многоэтажные дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

О происшествии на улице Добровольского сообщается, что спасателей вызвали жильцы дома из-за сильного запаха краски. Жертв и пострадавших нет.

Неподтверждённая информация, подкреплённая видеокадрами, предположительно, с места происшествия, была ранее опубликована в телеграм-канале и социальной сети «ВКонтакте».

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