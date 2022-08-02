Минск, , 23:46 — REGNUM Дмитрий Крутой не ограничится постом посла Белоруссии в России. Он также наделëн полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Российской Федерацией. Указ об этом опубликован на белорусском Национальном правовом интернет-портале.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Крутой по совместительству стал полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ, спецпредставителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Крутой 1 августа был назначен президентом Белоруссии Александром Лукашенко послом в Москве.