София, 2 августа 2022, 23:15 — REGNUM Министерства внутренних дел Северной Македонии и Болгарии 2 августа обменялись взаимными поздравлениями по случаю дня республики в Северной Македонии праздника Илинден, который ознаменовал начало македонского сопротивления турецкому игу в 1903 году.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в заявлении МИД Северной Македонии отметили успехи диалога Софии и Скопье в последние месяцы.
Поздравления по случаю национального праздника высказали также албанские политики в Северной Македонии.
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