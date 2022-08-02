София, 2 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Министерства внутренних дел Северной Македонии и Болгарии 2 августа обменялись взаимными поздравлениями по случаю дня республики в Северной Македонии праздника Илинден, который ознаменовал начало македонского сопротивления турецкому игу в 1903 году.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в заявлении МИД Северной Македонии отметили успехи диалога Софии и Скопье в последние месяцы.

Поздравления по случаю национального праздника высказали также албанские политики в Северной Македонии.