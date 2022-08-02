Ирвайн, США, 2 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Американская студия Activision Blizzard, выпустившая Diablo Immortal, ответила пользователю, который задонатил в игру более $100 тыс., а после не мог найти соперника для PvP (режим «игрок против игрока»). Сообщение разработчика опубликовало издание pcgamesn.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

«Мы слышали отзывы о том, что некоторые игроки Diablo Immortal не могут найти матчи в PvP на поле боя или это может занять много времени», — пишет Activision Blizzard. Студия также пообещала в течении недели внести изменения в систему подбора игроков.

Напомним, что игрок под ником jtisallbusiness потратил на прокачку персонажа в игре Diablo Immortal более $100 тыс. В итоге его боевой рейтинг стал слишком высок, и он не мог найти противника для сражений.