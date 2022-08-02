Приштина, Сербия, 2 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Депутат парламента Косово из рядов правящей партии «Движение за самоопределение» Худайет Хюсени прокомментировал обострение ситуации на границе Косово и Центральной Сербии.

Bujar I Gashi Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Klan Kosova, Хюсени заявил, что Косово имеет право вводить режим взаимности в отношениях с Сербией, однако у Сербии есть «некий синдром» — она не признает равноправия косовского и сербского народов.

«Как мы знаем, у Сербии был некий синдром, и он есть и теперь, она не смиряется с равенством народа Косово, не смиряется со свободой Косово, и все остальное есть только предлог, чтобы выиграть время».