Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Американская певица Деми Ловато заявила, что снова использует по отношению к себе местоимение «она». Об этом 2 августа пишет BuzzFeed.

Frank Schwichtenberg Деми Ловато

Певица обьяснила, почему отказалась от употребления местоимения «они» — по её словам, «в последнее время она чувствует себя более женственной». «Я думаю, что важно то, что никто не идеален. Все в какой-то момент путают местоимения, особенно когда люди учатся», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Деми Ловато публично заявила, что является небинарной личностью. «Я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарного человека, и буду официально менять свои местоимения на «они» в будущем», — высказалась она в своих соцсетях.