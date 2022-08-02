Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону индивидуальный предприниматель попал под следствие за сокрытие от налоговой службы более 5,2 млн рублей (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 2 августа.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что бизнесмен, занимающийся перевозками автомобильным грузовым транспортом, с июля 2018 года по октябрь 2021 года утаил от взыскания налоговой службой более 5,2 млн рублей. Для этого он использовал расчётные счета аффилированной компании, получал наличные деньги, минуя кассу и путём их перечисления на свои личные счета, как физического лица.

Следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления.