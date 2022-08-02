Архангельск, 2 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Новый пункт сейсмических наблюдений установлен на территории полярной станции Малые Кармакулы Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на острове Южный арктического архипелага. Открытие новой станции является результатом научного сотрудничества Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) и Геологического института РАН (Москва).

ИА REGNUM Архипелаг Новая Земля

Монтаж сейсмологического оборудования произведут сотрудники Лавёровского центра. Станция расширила возможности работы Архангельской сейсмической сети. По словам Галины Антоновской, заведующей лаборатории сейсмологии, после установки оборудования данные с пункта наблюдения сразу начали поступать на сервер лаборатории в Архангельске.

«Ранее мы регистрировали одиночные землетрясения в Арктике с помощью станций, установленных на Северной Земле, Диксоне, Земле Франца-Иосифа, но нам очень не хватало сейсмологической станции по другую сторону Карского моря. Новая Земля находится в важном с точки зрения наблюдений секторе — посередине Баренцево-Карского региона. Станция на Новой Земле очень нужна для более точной локации слабых землетрясений, происходящих на арктическом шельфе, в том числе в районе трассы Северного морского пути. Мы надеемся, что качество наших наблюдений теперь станет еще более высоким», — рассказала Антоновская.

Планируется, что новая станция поможет отслеживать сейсмическую активность на Северном морском пути, а также получить новые знания о природе сейсмичности шельфовых территорий.

«С введением в эксплуатацию новой станции учёные надеются уточнить глубинную структуру земной коры и верхней мантии этого региона — построить скоростную модель до глубин 300 км, что позволит уточнить границы Мохоровичича (нижняя граница земной коры, которая отделяет земную кору от мантии и где происходит скачкообразное увеличение скоростей продольных сейсмических волн), изучить переходные зоны мантии и выполнить корреляцию теплового потока, сейсмичности и глубинного строения», — отмечено в публикации.

Установленное оборудование на полярной станции Малые Кармакулы уже зафиксировало несколько региональных землетрясений в районах архипелага Шпицберген и арктических хребтов. Ряд событий отсутствует в каталогах Единой геофизической службы РАН, что подтверждает важность открытия сейсмической станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на Ямале экологи научного центра изучения Арктики проведут в этом году исследовательские работы на 32 участках и 28 водных объектах региона.

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