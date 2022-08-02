Салехард, , 17:51 — REGNUM На Ямале экологи научного центра изучения Арктики проведут в этом году исследовательские работы на 32 участках и 28 водных объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, объявленном в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исследование морских глубин Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Экспедиция, которая стартует уже на этой неделе, начнется с Ямальского района, после чего продолжится в Тазовском районе. Отдельная группа будет работать на юге Ямала. Результаты исследования передаются органам государственной и муниципальной власти Ямала, которые будут использованы для планирования и реализации природоохранных мероприятий.

«В Год экологии ликвидируются объекты негативного воздействия на реки. Большинство из них были выявлены в прошлом году, в этом — перечень объектов мониторинга расширился», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что XV экспедиция «Арктического плавучего университета» стартует 2 августа из Диксона. Экспедиция будет проходить две с половиной недели на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Участники проведут комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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