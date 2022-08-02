Нью-Йорк, США, 2 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Картина Ноа Баумбаха «Белый шум» помимо Венецианского кинофестиваля также откроет 60-й Нью-Йорский кинофестиваль (NYFF), сообщает 2 августа Associated Press.

Кадр из телешоу Late Night with Seth Meyers Адам Драйвер

Кинотеатр Линкольна, где проходит ежегодный Нью-Йоркский фестиваль, объявил, что показ киноленты состоится 30 сентября.

Фильм «Белый шум», в котором сыграли актёры Адам Драйвер и Грета Гервиг, является адаптацией классического романа Дона Делилло 1985 года о катастрофе в пригородном студенческом городке.

Напомним, что шесть предыдущих фильмов режиссера Ноа Баумбаха также участвовали в основной программе NYFF.

Премьера фильма на Netflix запланирована на 31 августа — день открытия 79-го Венецианского кинофестиваля.