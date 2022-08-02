Москва, , 20:11 — REGNUM Более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 2 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 14 рейсов, ещё десять рейсов задерживается, во «Внуково» отменено пять рейсов и четыре рейса задержано, в «Шереметьево» отменено три рейса и семь рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.