История вопроса

Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».



С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.



Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.