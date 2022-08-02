Москва, 2 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Известный режиссёр Константин Богомолов рассказал, как относятся к гражданам России за границей. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале 2 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Константин Богомолов

«Нет никакой враждебности к русским. От слова «совсем». Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность и уважение», — написал Богомолов. Режиссёр также добавил, что иностранцы, которые занимаются «делом, а не политикой», относятся к людям из России исключительно доброжелательно.

Ранее певец Валерий Леонтьев объяснил, почему уехал из России. По словам певца, поводом для его переезда в США стало неадекватное поведение фанатов.