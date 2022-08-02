Пекин, , 18:37 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проведёт военные учения в шести районах, окружающих остров Тайвань, сообщает 2 августа китайское издание Global Times.

КНР и Тайвань Nat

Отмечено, что учения будут проводиться с боевой стрельбой.

«НОАК проведёт важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», — указано в сообщении газеты.

Об этом было заявлено на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, против которого резко возражал Пекин.

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