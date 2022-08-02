Таллин, 2 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Таллинский футбольный клуб «Левадия» подписал трехлетний контракт с 19-летним нападающим сборной Таджикистана Рустамом Соировым, который до этого выступал за «Истикол» из Душанбе.

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Об этом сообщила пресс-служба столичной команды, неоднократного чемпиона Эстонии и обладателя кубка страны. К тренировкам новобранец «Левадии» сможет приступить после того, как получит рабочую визу.

За «Истикол» Рустам Соиров провел в высшей лиге национального первенства 60 матчей и забил 28 голов. Также выступал в азиатской Лиге чемпионов. Сыграл семь матчей за сборную Таджикистана.

Соиров с «Истиколом» дважды (2020, 2021) стал чемпионом Таджикистана. Это первый игрок из этой страны в чемпионате Эстонии.