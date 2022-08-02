Москва, , 17:28 — REGNUM Агент 27-летнего сенегальского универсального нападающего Бальде Кейта Фредрико Пасторелло признался, что не предлагал услуги футболиста московскому ЦСКА.

ФК ЦСКА

«Я не предлагала услуги Кейта ЦСКА. На данный момент нет никакого интереса, предложения из России по нему нет. Если поступит предложение из России, мы его обязательно рассмотрим», — цитирует Пасторелло издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Бальде Кейта, выступая за «Кальяри», принял участие в 26 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил две желтые карточки.