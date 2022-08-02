Москва, , 17:21 — REGNUM Всемирно известных «Петрова и Боширова» могут впоследствии «посадить за штурвал» самолёта, на котором спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси никак не может долететь до Тайваня, сообщила 2 августа представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом она написала, комментируя непрерывные сообщения СМИ о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.

«Главное, чтобы потом «партнёры» не сказали, что за штурвалом борта с Пелоси были Петров и Боширов», — написала Захарова.

Как сообщало, Китай решительно предостерег США от визита Пелоси в Тайвань. На фоне этого западные СМИ чрезвычайно подробно освещают подготовку Тайваня к этому визиту и детали полёта спецборта с Нэнси Пелоси на борту.

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