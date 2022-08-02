Вашингтон, , 17:43 — REGNUM В США член ультраправой группировки «Три процента» (Three Percenters) приговорен к более чем семи годам тюрьмы за участие в беспорядках на Капитолийском холме 6 января 2021 года, сообщает 2 августа Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о Гайе Реффитти из Вайли, штат Техас, который в марте был признан присяжными виновным по пяти уголовным обвинениям, включая проникновение с оружием на территорию Капитолия и препятствование официальному разбирательству.

Напомним, ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

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