Тайбэй, 2 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Спецборт, на котором летит Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса США, приземлится в главном аэропорту Тайваня в 22:43 по местному времени.

(сс) Ben Boeing C-17 Globemaster III

Таким данными располагает сервис Flightradar24, уточняющий, что самолёт Boeing C-40-C американских США уже следует в аэропорт Суншань.

Напомним, на Тайване приготовились к визиту Пелоси. В Пекине назвали эту американскую авантюру «игрой с огнём».