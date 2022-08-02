Таллин, , 16:45 — REGNUM Четверть работников Эстонии выступает за повышения заработной платы, чтобы компенсировать рекордную инфляцию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного по заказу банка Citadele.

Инфляция Picserver.org

Подчеркивается, что 15% работающих жителей Эстонии уже попросили, а 12% планируют просить о повышении заработной платы. При этом в общей сложности 58% участников опроса не потребовали повышения заработной платы для компенсации инфляции и удорожания жизни. 38% отметили, что просто не сделали этого, 15% заявили, что не сделали этого, потому что знают, что это невозможно, и пять процентов — потому что просто не осмеливаются предъявить такое требование.

Опрос, проведенный по заказу банка Citadele, также выявил печальную тенденцию подобных опросов последних лет: более смело требуют повышения оплаты труда мужчины. Если среди мужчин о повышении заработной платы попросили 18%, то среди женщин этот процент составил 12%.

Из тех, кто не просил о повышении заработной платы, потому что не осмеливается, лишь один процент составили мужчины и девять процентов — женщины.