Бухарест, 2 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Суд Бухареста выдал ордер на арест гражданина Украины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 2 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Жертвы насильников

По предварительным данным, 45-летний уроженец одной из областей Западной Украины напал в Румынии на дочь своих соотечественников. Ребенок, получивший серьезную психологическую травму, находится под наблюдением врачей.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источника в Пограничной полиции Румынии, органы правопорядка проводят расследование относительно целесообразности пребывания этого украинца на румынской территории.

Согласно украинским законам, ни один украинец мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не имеет права покидать Украину без специального разрешения.