Бишкек, 2 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Обещанная модернизация Россотрудничества не привела к росту эффективности работы организации в Туркестане. Проблемы исполнителей накладываются на «порочные убеждения, что «среднеазиаты никуда от нас не денутся». Сказал 2 августа в интервью ИА REGNUM киргизский эксперт на условиях анонимности.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По мнению политолога, определенный эффект от деятельности «Россотрудничества» в Средней Азии и Казахстане есть, однако «если сравнивать с эффективностью основных оппонентов — США, Великобритании, ЕС, Турции, то российская «мягкая сила» на их фоне выглядит весьма невзрачно».

«Причин много: разница в бюджетах, высокий уровень забюрократизированности, работа ради отчета, а не результата, кадровые проблемы. Один из ключевых моментов — порочность исповедуемого стратегами в Москве подхода «да все равно среднеазиаты никуда от нас не денутся», — пояснил собеседник.

Он напомнил, что Россотрудничество «уже неоднократно обещали модернизировать, сделать структуру современной, отвечающей новым вызовам и веяниям».

«Увы, реформы и перестановки не обеспечили резкого роста эффективности организации на местах. Вполне возможно, что в нынешней ситуации получится то же самое. Российский подход к реализации «мягкой силы» в Средней Азии и Казахстане неэффективен. Основная ставка делается на лоялизацию элит, работа с широкой общественностью почти не ведется», — заявил эксперт.

По его мнению, события последнего полугода (СВО на Украине. — прим. ИА REGNUM) «подорвали возможности «мягкой силы» России в Средней Азии и Казахстане».

«Взаимодействие с Россией для местных общественных деятелей и политиков стало токсичным, чреватым травлей со стороны доминирующих в местных соцсетях и СМИ сторонников Запада», — резюмировал эксперт из Киргизии.