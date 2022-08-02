Авдеевка, Украина, 2 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Подразделения союзных сил взяли авдеевский укрепрайон в полукольцо, сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что вооруженные формирования Украины обстреляли в этом районе собственных солдат, отступавших из-под Донецка.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ, именно отсюда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов Донбасса.