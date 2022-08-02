Киев, 2 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Откровения украинского генерала Вадима Скибицкого о причастности США к ударам «Хаймарсами» преследует сразу две цели, написал в своем телеграм-канале 2 августа военкор Дмитрий Стешин.

Система залпового огня HIMARS

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«Хитрое интервью. И явки сдает с паролями, и Запад пытается удержать за тестикулы», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, Скибицкий в интервью Telegraph признал, что каждый удар «Хаймарсами» согласовывается с США.

В МИД и Минобороны России заявили, что «услышали» генерала, признания которого свидетельствуют о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт.