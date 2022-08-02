Молдавия, , 16:05 — REGNUM В правительстве Молдавии рассматривают три возможных варианта сокращения поставок газа из России. Об этом 2 августа объявил на пресс-конференции министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы рассматриваем три сценария прекращения поставок голубого топлива в Молдавию: на 35%, как это было в октябре прошлого года; на 50% и на 100%, что будет означать полное прекращение контракта с Газпромом», — сказал Спыну.

Министр подчеркнул, что в любом случае всех потребителей в стране обеспечат отоплением. Также он заявил, что у Молдавии будут резервы газа и возможность импортировать газ из других стран.

Спыну напомнил, что Европейский банк реконструкции и развития пообещал дать кредит на сумму €300 млн для закупки голубого топлива из альтернативных источников. Также министр заявил, что дрова для населения будут по «доступной» цене.

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