Москва, 2 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Кризис, связанный с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, едва ли перерастет в полноценную экономическую войну между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По его словам, скорее всего дело ограничится грозными заявлениями с обеих сторон. Не исключено, что официальный Вашингтон и Пекин «обменяются» санкциями, однако они будут носить скорее косметический характер.

«С обеих сторон неразумно доводить дело до кусачих санкций. Какие-то косметические санкции могут быть, просто чтобы показать свою серьёзность. Но я очень надеюсь, что до настоящей санкционной войны дело не дойдет, потому что плохо будет всему миру — Китай потеряет значительную часть рынка сбыта, что приведет к экономическим проблемам в Китае, а США получит просто волну инфляции, это будет экономическое бедствие», — сказал Хестанов.