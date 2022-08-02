Москва, , 16:00 — REGNUM Политика всегда тесно взаимосвязана с экономикой и любое политическое решение должно быть обеспечено соответствующей материальной базой. Категорический отказ Болгарии принять условия Газпрома по оплате природного газа в рублях — это явно необоснованное с экономической точки зрения политическое решение, принятое под внешним влиянием, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очевидно, что стране были даны некие гарантии поддержки, которые, как мы видим, не выполняются в полной мере, что крайне болезненно сказывается на и без того далеко не самой благоприятной экономической ситуации.

Болгария сильно зависит от поставок российского газа, сопоставимых по стоимости альтернатив нет. Азербайджан не способен оперативно удовлетворить потребности страны в голубом топливе, а СПГ весьма дорог, да и поставки его также не оперативны.

При этом в условиях предстоящих досрочных выборов для страны крайне важно снизить все более нарастающую социальную напряженность. И цена на газ, да и в целом его наличие играет здесь ключевую роль.

Для населения Болгарии в целом характерно позитивное отношение к России, поэтому принятие условий Газпрома по расчетам за поставки российского газа в рублях решило бы сразу две проблемы.

Во-первых, обеспечение промышленности и частных домохозяйств газом в необходимом количестве и по разумной цене, а, во-вторых, позволило бы правящей элите нарастить значительный политический капитал, который мог бы быть эффективно использован на предстоящих выборах.

Однако необходимо учитывать огромное влияние ключевых западноевропейских политических субъектов на Болгарию, что связано как с экономической ситуацией в одной из беднейших стран Европы, так и с ее географической ролью южного форпоста НАТО с выходом в Черное море.

В связи с этим ситуацию следует рассматривать в системе координат, в которой рациональная логика уступает место геополитическим интересам «старших партнеров».

Болгария не обладает достаточной политической субъектностью для того, чтобы вести самостоятельную внешнюю политику, основываясь на собственных национальных интересах.

В этой связи с большой вероятностью обращение представителей бизнеса к властям страны будет использовано для политического торга с Евросоюзом — выбивания дополнительных преференций или финансовой поддержки, а также наращивания электорального капитала в условиях предстоящих выборов», — пояснил эксперт.

Как сообщало, в Болгарии представители бизнеса просят власти вернуть поставки российского газа.

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