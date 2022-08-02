* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:59 — REGNUM Если нынешняя политика в отношении образования девочек в Афганистане будет продолжена, девушкам будет практически запрещено поступать в университеты. Об этом заявил представитель министерства высшего образования движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно The Guardian, Ахмад Таки сказал, что «автоматически, если у нас не будет выпускников средней школы, у нас не будет новых студенток». Издание пишет, что спустя почти год после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили девочкам старше шестого класса ходить в школу, у этих учениц не будет ни аттестатов, ни академических знаний, необходимых для поступления в вузы.

Представитель ведомства выразил надежду, что министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вскоре изменит свою политику и вновь откроет школы. Он сказал, что они осознали важность образования девочек, и что «запрет на образование девочек носит временный характер».

Граждане Афганистана без аттестата об окончании средней школы не могут участвовать во вступительных экзаменах в вузы, в том числе, и в частные университеты. В 2021 году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) автоматически «выпустили» учениц 12-х классов, что давало им право сдавать вступительные экзамены в университеты.

Таки заявил в видео, размещённом в «Твиттере», что вступительные экзамены в этом году «будут проводиться после месяца сонбола (23 августа — 22 сентября)».

Ограничение в выборе курсов

Guardian цитирует источник, связанный с руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и пишет, что даже если практические препятствия для поступления девушек в высшие учебные заведения будут сняты в ближайшие месяцы, чиновники этой группировки рассматривают возможность ограничения приёма девушек сферами медицины и педагогики.

«Они хотят ограничить образование девушек определёнными специальностями. Они спрашивают: «Почему девушки должны изучать инженерное дело?» — сказал источник, связанный с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они будут ограничены некоторыми специальностями: медицинскими, педагогическими, шариатскими. Я даже не верю, что они [талибы] (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно прогрессивны, чтобы позволить им стать врачами», — подчеркнул собеседник.

Заявления о поддержке образования девочек

Лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что поддерживают образование женщин, если оно соответствует их определению шариата. Это включает в себя полную гендерную сегрегацию, хотя педагоги-мужчины по-прежнему преподают некоторые предметы девушкам из-за нехватки специалистов.

По данным Guardian, представитель министерства высшего образования указал на усилия ведомства по изменению программ и перераспределению зданий, чтобы девушки могли посещать занятия раздельно со студентами.

«У нашего министерства есть планы, политика, процедуры, и, как вы видите, обучение в университете продолжается как для девушек, так и для юношей», — сказал маулави Таги.

Но без возможности набора новых студенток, или если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассмотрят планы по ограничению образования женщин, эти изменения будут не более чем временным приспособлением для имеющихся пока ещё студенток.