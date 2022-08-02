Москва, 2 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Политолог из КазахстанаМарат Шибутов сомневается в идее строительства АЭС в Казахстан и Узбекистане. Основная причина в потенциальном исполнителе — компании «Росатом» и «антироссийских санкциях». Об этом эксперт написал в своем телеграм-канале 2 августа.

АЭС

По мнению политолога, хотя у России «одни из лучших в мире атомных технологий, но в самом «Росатоме» дела обстоят не настолько гладко, и глядя на происходящее в представительстве корпорации, он сомневается в успешности этих проектов».

«Эти люди, кажется, ложку до рта не смогут нормально донести, если свет в комнате выключат, какой уж тут сложный индустриальный проект вести», — пояснил аналитик.

Читайте также: Президент Казахстана: спешить со строительством атомных станций не будем

Казахстанский эксперт задался вопросом, как «Росатом» будет строить АЭС в Казахстане и Узбекистане в условиях санкционного давления со стороны США и Евросоюза. В частности речь идет о преодолении ограничений на поставки промышленного оборудования — станков с числовым программным управлением и запчастей к ним, трансформаторов, холодильных установок и прочей электроники.

«Конечно, потенциальным клиентам «Росатома» со стороны корпорации хотелось бы услышать какие-то ответы на эти вопросы, но пока одно молчание. На этом фоне южнокорейские и китайские компании, которые строят АЭС, выглядят уже несколько предпочтительней», — подытожил эксперт.

Читайте также: Камилов: Узбекистан пока не принял решения о строительстве АЭС