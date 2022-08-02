Москва, 2 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Пять украинских беспилотников сбиты российскими средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

В сводке ведомства о ходе спецоперации на Украине говорится, что за минувшие сутки пять украинских беспилотных летательных аппаратов сбито в окрестностях населённых пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области.

«Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона», — добавили в ведомстве.

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