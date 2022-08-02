Чагчаран, Афганистан, 2 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор молодой человек свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Источники уточнили, что инцидент произошёл утром 2 августа в кишлаке Кудхак. Известно, что покойного звали Хал Мохаммад, он был жителем уезда Гурсиван провинции Фарьяб.

Подтверждая эту новость, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе назвали причиной самоубийства семейные проблемы.

Не так давно в провинции Гор из-за бедности и семейных проблем с жизнью расстался ещё один молодой человек.