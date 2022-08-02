Мадрид, 2 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. От поставок киевскому режиму танков Leopard из-за их «абсолютно плачевного» состояния отказались испанские власти. Об этом 2 августа заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес, её слова приводит El Mundo.

U.S. Army Europe Leopard II

Как отметила глава минобороны королевства, указанные боевые машины, которые хранятся на военной базе Сарагоса, не могут быть переданы для использования из-за повышенного риска.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что «Леопарды», которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно плачевном положении», — сказал Роблес.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II получил от Германии киевский режим.