Донецк, 2 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. При обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка пострадали три мирных жителя, сообщили 2 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

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«При обстреле Киевского района Донецка украинскими боевиками по ул. Артема ранена девушка 1995 г. р., доставлена в ГБ №20, женщина 1975 г. р. на остановке по Киевскому проспекту, доставлена в РТЦ. Также ранение получила женщина 1939 г. р. у себя в квартире по проспекту Киевскому», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обстреле Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ погибла мирная жительница.

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