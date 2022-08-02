Москва, 2 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Данные о новых преступлениях украинских нацистов против мирного населения республик Донбасса и Украины запросят у Минобороны России следователи. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Следователи СК России запросят у Министерства обороны РФ данные о новых преступных действиях украинских националистов в отношении мирного населения Донбасса и Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Северске Донецкой Народной Республики (ДНР) на территории детского сада подразделения киевских боевиков разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня, из которых систематически ведут обстрелы позиций Вооружённых сил РФ, провоцируя их на ответный огонь.

Также указывается, что в Одессе на территории объектов гражданской инфраструктуры и в частных домовладениях в Черкассах ВСУ разместили тяжелое вооружение и бронетехника, не эвакуировав мирных жителей.

Кроме того, отмечается, что в Днепропетровской области украинские вооруженные формирования заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, планируя их взорвать и обвинить в этом подразделения ВС РФ и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Также в Петровском районе Донецка пожилой мужчина подорвался на мине-лепестке ВСУ.

«В рамках расследования уголовных дел будут установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области 2 августа состоялся автопробег в поддержку проведения спецоперации на Украине.