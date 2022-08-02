Москва, 2 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Более 130 украинских националистов уничтожено в результате огневого поражения боевых позиций Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска (ДНР). Об этом 2 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска, уничтожено более 130 националистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся в батальоне 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области. Там они были разоружены и признаны дезертирами.

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