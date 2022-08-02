Москва, 2 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. До 250 наёмников «иностранного легиона» уничтожены российским высокоточным оружием в районе украинского города Николаев. Об этом сообщает 2 августа Минобороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-34

Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наёмников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева.

«Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники», — говорится в сводке военного ведомства.

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