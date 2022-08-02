Москва, 2 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова (СРЗП) виновным по делу о крупнейшей взятке в 3,25 млрд рублей.

Rapo.ru Мосгорсуд

Парламентарий представляет в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области.

Ранее Челябинский областной суд передал уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении депутата Госдумы Белоусова и бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой по подсудности в Московский городской суд.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили рекордную взятку от руководителя холдинга за оказание покровительства. В результате организациям холдинга была обеспечена победа в аукционах в сфере дорожного обслуживания, а лица, подконтрольные взяткодателям, были назначены на должности директоров госпредприятий.